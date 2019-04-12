Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Şimdi Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Biz bu dönemi reform ve atılım dönemi olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde hedeflerimize odaklanacağız. Tek bir gündemimiz var, ekonomimizi güçlendirmek, Türkiye'yi büyütmek. Bu yolda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA