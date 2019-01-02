Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayici, girişimci ve araştırmacıya 5.6 milyar TL destek bütçesi kullandırılacak"

"Yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceğiz"

"Tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz"

2019'da 5.6 milyarlık destek yağmuru başlıyor

Bütüncül destek modeli

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayici, girişimci ve araştırmacıya 5.6 milyar TL destek bütçesi kullandırılacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019'da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir model ile 5 koldan destek sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yeniden yapılandırılan bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar TL destek verecek.

Sisteme uyum

Yeni hükümet sistemiyle birlikte bazı bakanlıklar kapatılırken, bazıları da birleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yeni sisteme uyum sağlamak amacıyla yeniden yapılandırıldı. Bu çerçevede, daha önce başka bakanlıkların uhdesinde bulunan kurum ve kuruluşlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda toplandı.

Yeni bakış açısı

Bu yeni durum, üretim yapan, yeni bir fikri olan, sanayi ve teknoloji alanında bilimsel çalışmalar yürüten kişilere verilecek desteklerin bütüncül bir model içerisinde değerlendirilmesini sağladı. Bu yeni bakış açısı, bakanlığın 2019 yılı desteklerine yansıdı.

2019 yılı destekleriyle ilgili açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarımızla sanayici, girişimci ve araştırmacının yanında olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yeni dönemde yatırım teşvikleri, kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerini bünyemize kattık. Böylelikle, sunduğumuz tüm destekleri daha bütüncül ele alabiliyoruz. Üretim öncülüğünde büyümek için; tüm birimlerimizle sahada daha fazla ve aktif rol alıyor, varsa sorunları yerinde tespit ediyoruz. İlgili kuruluşlarımızla birlikte bakanlığımızın 2019 yılı destek bütçesi ödeneği 5 milyar 600 milyon TL'dir. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Bakan Varank, yeni yılda 5 koldan verilecek destekleri şöyle sıraladı:

Sanayı ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 Destek Bütçesi: Bakanlığın 2019'da destek bütçesi ödeneği 2 milyar 447 milyon 661 bin lira olarak belirlendi. Bu bütçe, şu şekilde kullandırılacak.

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 24 milyon 749 bin TL,

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı, 6 milyon 187 bin TL,

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri 27 milyon 224 bin TL,

Temel Bilimler Destek Programı, 12 milyon 374 bin TL,

Tasarım Tescil Destek ProgramIarı, 619 bin TL,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, 90 milyon TL,

Araştırma Altyapıları, 98 milyon TL,

Cazibe Merkezleri, 110 milyon 356 bin TL,

Kalkınma Ajansları, 400 milyon TL,

Bölge Kalkınma İdareleri, 320 milyon TL,

Sosyal Destek Programı 166 milyon 23 bin TL,

Faiz Desteği 348 milyon 869 bin TL,

Sigorta Prim Desteği, 581 milyon 500 bin TL,

IPA Kapsamında Yapılan Destekler, 50 milyon 186 bin TL,

Kümelenme Destek Programı, 20 milyon 500 bin TL,

OSB'lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi, 3 milyon TL,

Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Endüstri Bölgeleri (Kredi), 188 milyon 74 bin TL.

TÜBİTAK'ın 2019 yılı destek bütçesi: TÜBİTAK bünyesinde verilen destekler için 2019 yılında 1 milyar 263 milyon 792 bin TL ödenek öngörülüyor. 2019 yılı destek bütçesinin ana başlıkları şöyle:

Türkiye Araştırma Alanı programları; Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı, Sanayi Ar-Ge Destek Programı, Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Programı, Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı, Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programı, Kamu Ar-Ge Destek Programı, UİDB AB Proje Ödül Destek Programından oluşuyor. Bu programlar için toplam 1 milyar 63 milyon 195 bin TL ayrıldı.

Bilim İnsanı Destek Programları bursları, 177 milyon 680 bin, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvikleri, 21 milyon 172 bin, ARDEB Proje Performans Ödülü olarak bir milyon 745 bin TL destek bütçesini kullanacak.

KOSGEB'ın 2019 yılı destek bütçesi: KOSGEB tarafından 2019 yılında KOBİ'lere 1 milyar 892 milyon TL destek sağlanacak. 2019 yılı için tahsis edilen destek bütçesi; başta Stratejik Ürün, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım, KOBİ Gelişim ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programları olmak üzere diğer destek programları kapsamında ağırlıklı olarak proje odaklı destekler aracılığıyla KOBİ ve girişimcilere aktarılacak. Ayrıca Kredi Finansman Desteği ile de KOBİ'lerin finansman giderleri karşılanmaya devam edilecek. KOSGEB, piyasa şartları ve gelişmeler çerçevesinde 2019 yılında da ihtiyaç halinde gerekli revizyonları yapmak üzere aktif piyasa gözetimini sürdürecek.

Kalkınma ajanslarının 2019 yılı bütçesi: Kalkınma ajanslarına 2019 yılı için tahsis edilen bütçe payı ise yaklaşık 400 milyon TL olarak belirlendi. Bu bütçe ile il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, yatırımcılara yerinde danışmanlık hizmeti sağlayacak.

Bölge Kalkınma İdarelerinin 2019 bütçesi: 2019 yılında GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarına toplam 320 milyon TL kaynak aktarılacak. Görece az gelişmiş bölgelere yönelik olarak uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına bugüne kadar yaklaşık 427 milyon TL kaynak kullandırıldı. Programın 2019 bütçesi de yaklaşık 110 milyon TL olacak.

Kaynak: İHA