Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir.
29.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:39
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir. Bu senaryonun geçerli olması halinde yılın son iki çeyreğinde sağlam bir toparlanma görebiliriz."
Kaynak: AA