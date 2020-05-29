Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir. Bu senaryonun geçerli olması halinde yılın son iki çeyreğinde sağlam bir toparlanma görebiliriz."

Kaynak: AA