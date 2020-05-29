Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yılın son çeyreğinde atılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yılın son çeyreğinde atılacak." Kaynak: AA