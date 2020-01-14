Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'leri, çıktıların girdiye dönüştüğü, enerjisini...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'leri, çıktıların girdiye dönüştüğü, enerjisini kendi karşılayan, kaynak verimliliği yüksek, eko-endüstriyel parklara dönüştürmek istiyoruz.
14.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:24
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'leri, çıktıların girdiye dönüştüğü, enerjisini kendi karşılayan, kaynak verimliliği yüksek, eko-endüstriyel parklara dönüştürmek istiyoruz. Bu proje kapsamında Dünya Bankasıyla beraber çalışıyoruz. İlk aşamada; Adana, Ankara, Bursa ve İzmir'den birer OSB ile başladık" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA