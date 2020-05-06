Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Mart'ta düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle 27 bin istihdam oluşturacak 18 milyar TL'lik yatırımın önü açıldı.