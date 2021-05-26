Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 400 bine yakın firmamıza, 8 milyon vatandaşımıza ve 800 binin üzerindeki...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 400 bine yakın firmamıza, 8 milyon vatandaşımıza ve 800 binin üzerindeki esnafımıza 315 milyar lirayı aşan uygun maliyetli kredi imkanı sunduk."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 400 bine yakın firmamıza, 8 milyon vatandaşımıza ve 800 binin üzerindeki esnafımıza 315 milyar lirayı aşan uygun maliyetli kredi imkanı sunduk." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı