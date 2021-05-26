Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 400 bine yakın firmamıza, 8 milyon vatandaşımıza ve 800 binin üzerindeki...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 400 bine yakın firmamıza, 8 milyon vatandaşımıza ve 800 binin üzerindeki...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 400 bine yakın firmamıza, 8 milyon vatandaşımıza ve 800 binin üzerindeki...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 400 bine yakın firmamıza, 8 milyon vatandaşımıza ve 800 binin üzerindeki esnafımıza 315 milyar lirayı aşan uygun maliyetli kredi imkanı sunduk."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 400 bine yakın firmamıza, 8 milyon vatandaşımıza ve 800 binin üzerindeki esnafımıza 315 milyar lirayı aşan uygun maliyetli kredi imkanı sunduk." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı...
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon lira altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan oda ve borsalara kayıtlı...
Nefes Kredisi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin...
Nefes Kredisi ile 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin...
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla 400 bine yakın firmamıza, 8 milyon vatandaşımıza ve 800 binin üzerindeki... - Haberler Ekonomi
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