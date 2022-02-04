Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan... - Haberler Ekonomi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan yaklaşık bir ay geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı)Biz bu programı ilan ettikten sonra aradan yaklaşık bir ay geçti. İstihdamı odağına alan bu programımız, yoğun ilgiyle karşılaştığını şu anda görebiliyoruz. Bugüne kadar firmalarımız 53 bin yeni istihdam için taahhütte bulundu. Biz de bu firmalara 100 bin liralık ödemelerini yapmaya başladık." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Mustafa Varank, Ekonomi, Haber

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