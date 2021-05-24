Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstihdam 10 kat artışla 131 bine ulaştı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstihdam 10 kat artışla 131 bine ulaştı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'İstihdam 10 kat artışla 131 bine ulaştı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılında 4, 5 ve 6. bölgeler için düzenlediğimiz yatırım teşvik belgesi sayısı 2008 yılına göre 5 kat artarak 2 bin 679 oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılında 4, 5 ve 6. bölgeler için düzenlediğimiz yatırım teşvik belgesi sayısı 2008 yılına göre 5 kat artarak 2 bin 679 oldu."

(Yatırım teşvik belgeleri) Bu belgelerle öngörülen yatırım tutarı 13 kat artışla 54,7 milyar lira, istihdam ise 10 kat artışla 131 bine ulaştı."

(Veri kaynakları) Cari açığın azaltılması, karmaşıklık ve yoğunlaşma endeksleri, ileri-geri bağlantılar gibi birçok ölçütleri kullanarak yatırımı desteklenecek 919 ürünü adeta terzi usulüyle tespit ettik."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'ye, 1,5 milyon ceset torbası ihraç etti
ABD'ye, 1,5 milyon ceset torbası ihraç etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Demir Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Necati Şaşmaz Burcu Biricik Ceyda Düvenci
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstihdam 10 kat artışla 131 bine ulaştı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 15:38:35. #1.11#

title