Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "İstihdam 10 kat artışla 131 bine ulaştı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılında 4, 5 ve 6. bölgeler için düzenlediğimiz yatırım teşvik belgesi sayısı 2008 yılına göre 5 kat artarak 2 bin 679 oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılında 4, 5 ve 6. bölgeler için düzenlediğimiz yatırım teşvik belgesi sayısı 2008 yılına göre 5 kat artarak 2 bin 679 oldu."

(Yatırım teşvik belgeleri) Bu belgelerle öngörülen yatırım tutarı 13 kat artışla 54,7 milyar lira, istihdam ise 10 kat artışla 131 bine ulaştı."

(Veri kaynakları) Cari açığın azaltılması, karmaşıklık ve yoğunlaşma endeksleri, ileri-geri bağlantılar gibi birçok ölçütleri kullanarak yatırımı desteklenecek 919 ürünü adeta terzi usulüyle tespit ettik."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı