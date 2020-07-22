Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın soluksuz 2 yılı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın soluksuz 2 yılı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın soluksuz 2 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından 2 yıllık görevi sırasında Türkiye'ye kazandırılan eserleri anlatan 8 dakikalık bir video paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın soluksuz 2 yılı
22.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:09

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın soluksuz 2 yılı

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından 2 yıllık görevi sırasında Türkiye'ye kazandırılan eserleri anlatan 8 dakikalık bir video paylaştı. "Soluksuz 2 yıl" başlığıyla yayınlanan video, kısa sürede viral oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda 16 bakanlığın 2 yılda gerçekleştirdiği projeleri ve gelecek hedeflerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sunumundan sonra, Bakan Varank da 2 yıllık görev sürecinde açılışını yaptığı fabrikaların, ziyaret ettiği illerin, Türkiye'ye kazandırılan ilk ve tek olma özelliği taşıyan eserlerin anlatıldığı "Soluksuz 2 yıl" videosu paylaştı. Video, kısa sürede viral oldu.

Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladığı 9 Temmuz 2018'deki görüntülerle başlıyor. Bakan Varank'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etme görüntüsünün de bulunduğu videoda; alanında ilk ve tek olan fabrikalar, entegre tesislerin açılışları, temel atma törenleri yer aldı. Türkiye'nin Otomobilinin lansmanı ve temel atma töreni, seyir füzesi SARB-83, milli elektrikli trenin ilk testi, yerli yoğun bakım solunum cihazının teslim töreni ve birçok başka projeye de videoda yer verildi.

İşte AR-GE işte sanayi ve teknoloji

Videoda, Bakan Varank'ın, TBMM Genel Kurulunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri esnasında muhalefetin "Bu bütçede teknoloji, sanayi ve Ar-Ge yok" eleştirilerine yanında getirdiği Ar-Ge sonucu ortaya çıkmış, teknoloji içeren teknolojik ürünleri göstererek verdiği cevaplar kullanıldı.

Kaynak: İHA

Manşet

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