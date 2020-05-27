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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile "Kayseri Zirvesi" yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talebi üzerine video konferans yöntemiyle "Kayseri Zirvesi" yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile
27.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:09

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talebi üzerine video konferans yöntemiyle "Kayseri Zirvesi" yaptı. Kayseri'de ilk kez koronavirüs sürecinin etkisiyle Başkan Büyükkılıç tarafından dile getirilen "Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi" konusu Bakan Varank tarafından da kabul görerek potansiyel değerlendirmesi yapılmasına yönelik Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na talimat verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yapılan toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, İncesu Organize Sanayi Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Baktır, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Karabulut, Kayseri Serbest Bölgesi Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyüknalbant ve Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç katıldı.

Bakan Varank, toplantının açılışında, Kayseri heyetiyle kendisini buluşturan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, Kayseri'nin ülke genelindeki önemine işaret etti.

Kayseri'nin gerek coğrafi konum gerekse müteşebbis ruhlu insanların varlığıyla istihdam ve üretim odaklı çok önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Kayseri'nin altyapısına, aklına ve çalışkanlığına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kayseri en önemli paydaşımızdır" dedi.

Koronavirüs sürecine değinen ve bu süreçte Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran üretim yönüyle ön plana çıktığını vurgulayan Bakan Varank, Türkiye'nin, atacağı adımlarla yeni normalin kurallarını belirleyen ülkelerden biri olabileceğine işaret etti. Bakan Varank, binin üzerinde yerli yoğun bakım solunum cihazının ihracatının gerçekleştirildiğini Kayseri zirvesinde açıklayarak, "Ülkemizin demokrasi ve özgürlük kazanımları bir parmak şıklatmayla değil, Cumhurbaşkanımızın 18 yıllık büyük mücadelesiyle elde edildi" ifadesini kullandı.

"SAĞLIK OSB YA DA SAĞLIK VADİSİ"

Aynı zamanda toplantının moderatörlüğünü de üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, taleplerinin geri çevirmeyerek Kayseri heyetiyle bir araya gelen Bakan Varank'a ilgi ve samimiyetinden dolayı teşekkür ederek, Kayseri'nin her zaman devletinin ve milletinin yanında yer aldığını ve ülke ekonomisine önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehrin gelişimine yönelik her zaman sorumluluk üstlendiklerini ve bu kapsamda yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlatan Başkan Büyükkılıç, bunlardan birinin de Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi projesi olduğunu ifade etti.

Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "İl ve Belediye Başkanları Toplantısı'nda" ilk kez dile getirdiğini ve kamuoyuna açıkladığını kaydeden Büyükkılıç, "Kayseri güvenli ve stratejik bir şehir. 3 OSB'nin varlığı ve nitelikli insan gücü Kayseri'yi yeni atılımlar konusunda avantajlı kılıyor. Doktor bir belediye başkanı olarak sağlık sektörünün dünü ve bugününü çok iyi biliyorum. Sağlık alanında yaşanan atılımlar ile tüm dünyanının imrenerek baktığı bugünkü sağlık altyapısını hazırlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet duyuyorum. Koronavirüs süreci sonrasını da çalışıyoruz. İhtisas organize sanayi bölgeleri mantığında şehrimizde 'Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi" kurulmasını istiyoruz. Bu konuyu çok önemsiyor ve üzerinde duruyoruz." dedi.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasının devamında, Kayseri'nin Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı" kapsamına alınması, ilçeler bazında ya da sektör bazında teşvik getirilmesi, DENEYAP Atölyesi, İnsansız Hava Araçlarının belediyecilik ve akıllı şehircilik hizmetlerinde kullanılması, Ulaşım AŞ'nin AR-GE Merkezi'nin ortak projelerde kullanılması ASPİLSAN ve Erciyes Teknopark gibi konularda taleplerini de Bakan Varank ile paylaştı.

BAKAN VARANK'TAN YEŞİL IŞIK

Başkan Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından konuşan Bakan Varank, Kayseri'nin kendileri için özel önem taşıdığını yineleyerek, "Başkanımızın Sağlık OSB ya da Sağlık Vadisi talebini değerlendirmeye alalım. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'mız bu konuda bir potansiyel değerlendirmesi hazırlasın. Ankara ve Samsun'dan da buna yönelik talepler var. Sağlık sektörünün alt yapısını güçlendirecek, bu alanda bizi çok daha güçlü kılacak çalışmaların içerisinde olacağız. Başkanımıza bu konudaki gayreti nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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