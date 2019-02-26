Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gelişmiş Bölgelerde Sera Yatırımı Yapmak İsteyenler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz. Bakın bu reform, tarımsal üretimi teşvik eden bir reform. Temel amacımız arz artışları yoluyla, sebze-meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek."

Kaynak: AA
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