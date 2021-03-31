Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Eğer bu aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa, sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Eğer bu aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa, sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak"