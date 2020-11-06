Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte...

06.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:36
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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