Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte...
06.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:36
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman