Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı.