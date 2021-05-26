Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı) Bu program ile salgının yayılımını azaltmak...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı) Bu program ile salgının yayılımını azaltmak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '(Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı) Bu program ile salgının yayılımını azaltmak...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı) Bu program ile salgının yayılımını azaltmak için acil çözüm önerisi sunan 63 projeye 42,9 milyon lira katkı verdik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı) Bu program ile salgının yayılımını azaltmak için acil çözüm önerisi sunan 63 projeye 42,9 milyon lira katkı verdik." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı) Bu program ile salgının yayılımını azaltmak... - Haberler Ekonomi
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