Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı) Bu program ile salgının yayılımını azaltmak...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı) Bu program ile salgının yayılımını azaltmak için acil çözüm önerisi sunan 63 projeye 42,9 milyon lira katkı verdik.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı) Bu program ile salgının yayılımını azaltmak için acil çözüm önerisi sunan 63 projeye 42,9 milyon lira katkı verdik." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı