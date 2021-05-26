Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı) Bu program ile salgının yayılımını azaltmak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programı) Bu program ile salgının yayılımını azaltmak için acil çözüm önerisi sunan 63 projeye 42,9 milyon lira katkı verdik.