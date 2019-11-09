09.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugüne kadar Giresun'da fındık, Şanlıurfa'da pamuk ve hububat alanında 3 farklı lisanslı depoya 30 milyon avro yatırım yaptık."

Kaynak: AA