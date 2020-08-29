Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi ile ülkemiz,...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi ile ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu" dedi.
29.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:12
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi ile ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA