Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile bir fabrikayı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile bir fabrikayı ziyaret etti.

Osmaneli ilçesindeki Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hayata geçirilen projelerin açılış törenine katılan Varank, daha sonra Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Yöresel Ürün Satış Merkezini gezdi.

Burada ürünler hakkında üreticilerden bilgi alan Varank, kooperatif tarafından üretilen lokumdan kendisini takip eden gazetecilere de ikramda bulundu.

Ardından geleneksel yöntemlerle Lefke bezi üreten kadınları ziyaret eden Bakan Varank, yöresel el dokuma tezgahının başına geçerek kooperatifte çalışan kadınlarla beraber kumaş dokudu.

Buradaki programın ardından Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomotiv yan sanayi parçaları üreten Durden Plastik fabrikasına giden Varank, fabrikanın çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra üretim tesisini gezdi.

Daha sonra Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasına geçen Bakan Varank'ı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Varank, burada iş adamlarıyla bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şeyh Edebali'nin türbesini de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan