Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos Ayında Tüm Ekonomik Temellerimizden Bağımsız...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos Ayında Tüm Ekonomik Temellerimizden Bağımsız...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik."

Kaynak: AA
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