Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos Ayında Tüm Ekonomik Temellerimizden Bağımsız...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik."
Kaynak: AA