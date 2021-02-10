Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı kapsamında yapılacak tüm çalışmalarla ülkeye ve geliştirilen teknolojilere "uzay tarihçesi" kazandırılacağını belirterek, "Uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline gelmiş olacağız." dedi.

Bakan Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Milli Uzay Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu, gündemdeki soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu projeye verdiği desteğe işaret eden Varank, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız şuna inanıyor; Türkiye inanırsa, güvenirse, gayret ederse başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu, herhangi bir alanda olabileceği gibi bilim, teknoloji ve sanayi alanında da böyle. Bilim insanlarımıza çok güveniyor. Gençleri heyecanlandıran işlerde kendisi de çok heyecanlanıyor. Uzay, hepimizin ilgisini çekiyor ama özellikle çocuk ve gençlerin ilgisini çok daha fazla çekiyor. Onların ilgisini çeken böyle bir alanda Türkiye'nin ismini tarihe yazdırıyor olabilmesinden büyük heyecan duyuyor.

Sadece insan kaynağıyla, parayla birtakım işler olmuyor. Siyasi sahiplenme çok önemli. Böylesi dünyaya adeta meydan okuyan bir işte en üst düzeyde siyasi sahiplenme olması, devletimizin başkanının bunu sahipleniyor ve bu işin bizzat takipçisi olması hem işleri kolaylaştırıyor hem de bize motivasyon sağlıyor."

Varank, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak istediklerine dikkati çekerek, bunu hem bir yarış hem de ülkenin kadim geçmişinin bir sorumluluğu olarak gördüklerini kaydetti.

Pozitif bilimlerin temelini oluşturan birçok çalışmayı aslında Türk ve İslam bilim insanlarının gerçekleştirdiğinin altını çizen Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Medeniyetimizin bize yüklediği bu sorumlulukla bu yarışta olmak istiyoruz, insanlığa çare olacak işleri adalet duygusu ile yerine getirmek istiyoruz. Olaya sadece maddi yaklaşmıyoruz. Dünyada adaleti tesis etmek istiyorsanız, güçlü olmak mecburiyetindesiniz. Bilimde, teknolojide, sanayide ve savunmada güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu manada motive etmesi bizi hem gururlandırıyor hem de o heyecana ortak oluyor. Bu aşk ve şevkle bütün kabinedeki arkadaşlarımız da elinden gelenin en güzelini yapmaya çalışıyor."

"Ay misyonu zor bir görev"

Varank, Milli Uzay Programı'ndaki tüm başlıkların kendisini heyecanlandırdığını, bu hedefleri hazırlarken günlerce çalıştıklarını ve paydaşlarla istişarelerde bulunduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Böyle kağıt üstüne yazınca çok kolay geliyor ama gerçekten çok zor ve iddialı hedefler, bunların en zoru da bizi en çok heyecanlandıranı ay misyonu. Ay misyonu zor bir görev. Burada iki aşamalı planımız var. Öncelikle 2023 sonunda kendi uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkartacağız. Şu anda 1,5-2 tonluk aracı kendimiz yörüngeye çıkartacak kabiliyete sahip değiliz. Oraya çıkaracağımız uzay aracımızı, kendi geliştirdiğimiz özgün ve milli motorumuzu ateşleyerek aya göndereceğiz ve uzay aracımızın aya sert iniş yapmasını sağlayacağız. Buradaki misyonun ilk aşamasından tek beklentimiz var, kendi geliştirdiğimiz ve oldukça özgün olan hibrit motoru uzayda ateşlemek."

"Uzay aracımızı yörüngeye uluslararası iş birliği ile çıkaracağız"

Varank, hibrit motor teknolojisine ilişkin de bilgi vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada yaygın iki teknoloji var, katı ve sıvı yakıtlı roket sistemleri kullanılıyor. Katı yakıtlılar, kısa mesafeli savunma amaçlı kullanılıyor, sıvı yakıtlılar da büyük yükleri uzaya çıkarmak için kullanılan oldukça büyük roketleri gerektiren oldukça tehlikeli bir teknoloji. Hibrit teknoloji dediğimiz, katı ve sıvı yakıtları aynı anda kullanan ve roketinizin ateşlemesini durdurup kontrol edebileceğiniz, tekrar çalıştırabileceğiniz, bu iki teknolojiyi aynı anda kullanan bir sıvı oksitleyici ile katı yakıtın aynı anda kullanıldığı bir teknoloji.

Uzay aracımızı yakın yörüngeye uluslararası iş birliği ile çıkaracağız. Bunu yapan ülkeler var. Nasıl uydumuzu yörüngeye bir firmayla anlaşarak çıkarıyorsak, aracımızı yörüngeye çıkaracağız. Burada bu yeni ve özgün teknolojiyle geliştirdiğimiz roketimizi ateşleyeceğiz. Burada özgünlük roket teknolojisinde, sıvıyla katıyla değil."

İlk misyonda öncelikle böyle bir aracı tasarlayıp tasarlayamayacaklarını test etmek istediklerini anlatan Varank, "Böyle bir aracı tasarladığımızda dayanıklılık, radyasyon testlerinden geçebiliyor mu? Aracı yörüngeye çıkarınca kendi motorumuzu ateşleyebiliyor muyuz? Bu aracımızı kontrol edebiliyor muyuz? Bu araçla gerekli iletişimi sağlayabiliyor muyuz? Bu aracı yönlendirerek ay yüzeyine adeta çarptırabiliyor muyuz? Biz bunun testini gerçekleştireceğiz. Sert iniş bu. Bunun içinde bir sinyal verici olacak, dünyaya sinyal gönderecek. Ay yüzeyine yaklaşırken kamera sistemi koyabileceksek oradan çekim yapıp bunların görüntülerini gönderecek." diye konuştu.

Varank, ayla teması gerçekleştirme misyonunun ardından buradan elde edilecek kabiliyetle ikinci misyonu hayata geçireceklerini aktararak, "Önemli hedeflerimizden bir tanesi de uzaya erişimi sağlamak. Şu anda Türkiye'de bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Roketsan mini ve mikro uyduları taşımak için kendi roketini tasarlıyor ama bunun daha büyüklerini tasarlamak ve yapmak mecburiyetindeyiz." dedi.

"Kendi uydumuzu geliştiren ülkeyiz"

Bu sürecin ikinci ayağının da uzay limanı işletmesine sahip olmak olduğunu vurgulayan Varank, Türkiye'nin coğrafi konumunun buna uygun olmadığını ve ekvatora yakın bir yerde bir uzay limanı işletmesine sahip olunması gerektiğinin altını çizdi.

Varank, şöyle devam etti:

"İşte biz bunu da gerçekleştirmek üzere dost ve müttefik ülkelerle şu anda görüşmelerimizi yapıyoruz, belki bir ortak uzay limanı işletmesi kurmak, burada bizi uzaya ulaştıracak roketleri tasarlamak üzere. Ay misyonunun ikinci adımında da kendi uzay aracımızı yakın yörüngeye kendi roketimizle çıkarıp, bu sefer gönderdiğimiz uzay aracıyla belki bir uyduyu ayın yörüngesine yerleştirmek ve belki de ayın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bir uzay aracını ay yüzeyine indirip orada bilimsel çalışmalar yapabilen 5 ülkeden bir tanesi olmak. Bunlar büyük hedefler ama asla hayal değil, ayakları yere basan hedefler."

Şu anda bir firmanın özgün milli roket teknolojisi ile ilgili çalıştığını ve denemelerini yaptığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Biz bu kabiliyetlere sahibiz ama bunları uzaya çıkararak denemek mecburiyetindeyiz. Buna 'uzay tarihçesi kazandırmak' deniyor. Şu anda kendi uydumuzu geliştiren ülkeyiz. İMECE uydumuzun yüksek çözünürlüklü kamerasını ve birçok kritik parçasını şu an kendimiz üretiyoruz ama bunu farklı bir ülkeye tavsiye ettiğimizde, 'Bu uzayda denendi mi, yani uzay tarihçesi var mı?' deniyor. Biz yapacağımız tüm çalışmalarda hem kendimize ve yaptığımız teknolojilere uzay tarihçesi kazandıracağız hem de uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline gelmiş olacağız."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık