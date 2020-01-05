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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.

05.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:08
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yarın (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.

Bakan Varank, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Varank'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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