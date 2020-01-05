Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısına katılacak.
Bakan Varank, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Varank'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.