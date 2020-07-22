Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "5 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açılacak"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "5 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açılacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "5 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açılacak" "Haziran'da bin 421 yeni sanayi işletmesi kuruldu" "Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için Bilişim Vadisi bir cazibe merkezi olmaya başladı" Kocaeli'de konuşan Sanayi...

22.07.2020 19:56 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:07

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "5 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açılacak"

"Haziran'da bin 421 yeni sanayi işletmesi kuruldu"

"Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için Bilişim Vadisi bir cazibe merkezi olmaya başladı"

KOCAELİ - Kocaeli'de konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yılbaşından bu yana Kocaeli'de 4 buçuk milyar liralık sabit yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımların tamamlanmasıyla 5 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açılacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de bir dizi programa katıldı. Son olarak Dilovası ilçesinde kurulan bir merkezin temel atma programına katılan Bakan Varank, önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kocaeli'nin Türkiye sanayisindeki önemine dikkat çeken Varank, yapılan yatırımlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Programa Bakan Varank'ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve sanayiciler de katıldı.

"Haziran'da bin 421 yeni sanayi işletmesi kuruldu"

Sanayi işletmelerinde önemli ölçüde artış olduğunu söyleyen Varank, "Birkaç rakama özellikle değinmek istiyorum. Mayıs ayında sanayi üretimi, Nisan'a göre yüzde 17,4 arttı. Hala geçen senenin altındayız, ancak ay bazında toparlanmamız pek çok ülkeye göre gerçekten çok daha hızlı. Üretimdeki bu toparlanmayı sanayi sicil verilerinden de teyit edebiliyoruz. Haziran'da bin 421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bu sayı, geçen seneye göre yüzde 91'lik bir artışa tekabül ediyor. OSB'lerde de yeni fabrikalar açılmaya devam ediyor, yılın ilk yarısında 606 üretim tesisi faaliyete geçti. Yatırıma baktığımızda orada da güçlü bir trend var, bunu teşvik belgelerimize olan talepten çok net izleyebiliyoruz. İlk 6 ayda teşvik talebi, geçen seneye göre yüzde 14 arttı. Ertelenmiş tüketimin, yatırımlara yönelmesi elbette çok sevindirici bir gelişme. Tabi önemli olan bu eğilimin istikrarlı ve sürekli hale gelmesi. Beklenti ve dış talep kanalına baktığımızda orada da iyileşmeyi görebiliyoruz. Temmuz'un ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi, Nisan-Haziran dönemini geride bırakmanın yanında, Mart'ın aynı dönemini de geçmiş durumda. Yani son 3 ayda ilk defa Mart'ı geçiyoruz" dedi.

"5 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açılacak"

"Yılbaşından bu yana ilimizde 4 buçuk milyar liralık sabit yatırıma teşvik belgesi düzenledik" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Varank, "Bu yatırımların tamamlanmasıyla 5 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açılacak. KOSGEB de şehrimizdeki KOBİ'lerin yanındaydı, ilk altı ayda 800'e yakın KOBİ'ye farklı destekler sunduk. Hazır KOSGEB demişken, bugün çağrısını açtığımız programa da tekrar değinmek istiyorum. KOBİGEL kapsamında 'İmalat Sanayinde Dijitalleşmenin' yeni çağrısını ilan ettik. Hem dijital teknolojileri geliştiren hem de bu teknolojileri kullanan işletmelerin sayıca çoğalmasını arzuluyoruz. Program kapsamında KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda başvuruları kabul edeceğiz. Çağrımız 17 Eylül'e kadar açık. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor, sonuçları da kasım ayı sonunda açıklamayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için Bilişim Vadisi bir cazibe merkezi olmaya başladı"

Bilişim Vadisi'nin otomobil sektöründeki firmaların gözdesi haline geldiğini kaydeden Varank, "Küresel rekabette vazgeçilmez bir oyuncu olmanın yolu, inovasyona yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de buradan hareketle ülkemizin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssünü Kocaeli'ne, Bilişim Vadisine konumlandırdık. Biliyorsunuz Türkiye'nin Otomobilinin ön gösterim araçlarını burada halkımızın beğenisine sunmuştuk. Aralık ayından bu yana vadiye olan firma başvurularında yüzde 50'lik bir artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79'dan 112'ye çıktı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için burası bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip "EDAG" Vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden "FEV" ile sözleşme imzalandı. Bu şirket genişleme planlarını Bilişim Vadisinde yapmayı planlıyor. Biz vadiyi aynı zamanda teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla 100 milyon liralık bir 'Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' kurulması için çalışmalara başladık. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

'Bilişim Vadisi'nde kodlama okulu açılacak'

Bilişim Vadisi'nde bir kodlama okulunun kurulacağını dile getiren Varank, "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve yazılım okulları açacağız. Bu okullardan birisi de Bilişim Vadisinde kurulacak. Böylece gençlerimize teknolojinin farklı alanlarında yeni kabiliyetler kazandıracağız. Bununla birlikte, gençleri sanayi sektörüne yönlendirmeyi, bu alanda yetiştirmeyi de son derece önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"351 firma Güvenli Üretim belgesi aldı"

Sanayide güvenli üretimi arttırmak için çalışmalar yaptıklarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Salgında yeni bir dalgayla karşılaşmamak için tedbirlere azami seviyede uymamız şart. Rehavete asla kapılmamalıyız. Biz tam da bu noktada, sanayide ve hizmetler sektöründe ürün güvenliğini artırmak adına önemli bir adım attık. Türk Standarları Enstitüsü üretim ve hizmetler sektörüne yönelik kılavuzlar hazırladı. Kılavuzlarda yer alan tedbirleri uygulayan firmalara, COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi ve Güvenli Hizmet Kalite Belgesi veriyoruz. Şimdiye kadar 351 firma Güvenli Üretim belgesi alırken, hizmetler sektöründe 34 firmaya Güvenli Hizmet Belgesi verdik. Sizlerin de en temel önceliği, çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almak olmalı. Üretimin her aşamasını en ince detayına kadar planlamalı ve belgelendirme için TSE'ye müracaat etmelisiniz. Bu sayede siz kazanırken, çalışanlarınız da kendilerini daha güvende hissedecek. Sözü daha fazla uzatmayacağım. Salgın boyunca, sizlerin desteği ve sanayimizin güçlü altyapısı sayesinde, ihtiyaç duyulan her ürünü kolayca üretebildik. İnşallah bundan sonraki dönemde de yeni başarı hikayelerine beraberce imza atacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: '5 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açılacak'

Kaynak: İHA

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