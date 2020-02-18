Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını açıkladı.

18.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:37
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını açıkladı. Ekibin, Geçici Türk Bilim Kampı'nın konuşlandığı Horseshoe Adası'nda yaklaşık bir ay boyunca bilimsel çalışmalar yürüteceğini ifade eden Bakan Varank, "24 kişiden oluşan ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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