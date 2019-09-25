Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Bu stratejiyi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Bu stratejiyi milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var."

25.09.2019 13:38
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi) Bu stratejiyi milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var."

Kaynak: AA
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