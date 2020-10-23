Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık."
23.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun