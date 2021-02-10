Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Göbeklitepe'deki monolit) Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi."
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Göbeklitepe'deki monolit) Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi."

10.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:48
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Göbeklitepe'deki monolit) Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Göbeklitepe'deki monolit) Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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