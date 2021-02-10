Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Göbeklitepe'deki monolit) Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi."
10.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:48
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Göbeklitepe'deki monolit) Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Göbeklitepe'deki monolit) Milli Uzay Programı'nın heyecanını artıracak güzel bir espriydi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun