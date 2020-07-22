Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği sağlanacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in, KOBİGEL programıyla yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini belirtti. Dijitalleşme desteği nedir? KOSGEB nedir? KOSGEB hibe ne işe yarar?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma töreninde işletmeler için müjdeli bir haber verdi. KOSGEB'in KOBİGEL programı için çağrıya çıkacağını belirten Varank, işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği verileceğini söyledi.

1 MİLYON LİRAYA KADAR DİJİTALLEŞME DESTEĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, " (TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri temel atma töreni) Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"SANAYİDEKİ ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTTI"

Varank, "Temmuzun ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini de geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş bulunmakta. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi de arttı. Ümit ediyorum ki bu canlanma, yılın geri kalanında da aynı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

KOSGEB NEDİR?

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB, girişimcileri destekleyen bir kurumdur. KOSGEB, ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmecilerin sanayideki payı ve etkisini artırmak amacıyla hayata geçirilmiştir.

DİJİTALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için atılan adımlar arasında, modern imalat ve bilişim teknolojilerinin de desteklenmesi ve verimliliğin artırılmasının gerekmesi sebebiyle verilen destektir.

Kaynak: AA