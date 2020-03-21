Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampüslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın dedik" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İHA