14.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:22

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için model fabrikalar kuruyoruz. Ankara ve Bursa'da faaliyet gösteren model fabrikalarımız var. Bu sene Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de yeni merkezlerimizi açacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA