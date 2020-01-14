Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü,...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü,...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için model fabrikalar kuruyoruz.

14.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:22
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı : "Sanayicilerimize yalın üretimi ve dijital dönüşümü, uygulamalı olarak öğretmek için model fabrikalar kuruyoruz. ve 'da faaliyet gösteren model fabrikalarımız var. Bu sene Gaziantep, Mersin, Konya ve Kayseri'de yeni merkezlerimizi açacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA
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