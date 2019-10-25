25.10.2019 11:54

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi bir iş birliği protokolü imzaladı. Esenlerde 8 milyon metrekarelik bir alanda; akıllı şehir uygulamalarının hem yaşandığı hem de kent sakinleriyle birlikte geliştirildiği bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Projemizde her şeyden önce doğayı yormayan, çevreci bir yaşam hakim olacak."

Kaynak: AA