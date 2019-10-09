Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor.

09.10.2019 10:42
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Özellikle iş insanlarımızın ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk Lirası'nın arkasında durun. Dış şokların sebep olduğu kur dalgalanmaları, sizi Türk Lirası'ndan asla uzaklaştırmasın."

Kaynak: AA
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