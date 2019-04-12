Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Programımızın adı yerlileşme, ama bu yabancılara kapımız kapalı anlamına gelmiyor. Biz üretimdeki yerli katma değerin payını artırmanın peşindeyiz. Dolayısıyla ülkemizde üretim yapan yerli ya da yabancı her kim olursa olsun, bizim için eşit öneme sahip olmaya ve imkanlardan eşit ölçüde faydalanmaya devam edecek. Çünkü Türkiye'de üreten herkes bizim için yerlidir."

Kaynak: AA