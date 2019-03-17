Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizdeki Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Katkı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bölgemizdeki genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik. Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz. Amacımız, gençlerimizin mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek. Bu amaçla Siirt'in de dahil olduğu 4 ilimizde eğitimler düzenleyip, gençlerimizi iş hayatına hazırlayacağız."

Kaynak: AA