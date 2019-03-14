Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin yeni kentsel tasarım vizyonunun Türkiye'de ilk olarak Esenler'de uygulama alanı bulacağını ve bundan sonrası için herkese ilham kaynağı olacağını belirterek, "Esenler, Milli Teknoloji Hamlemiz doğrultusunda, yerli ve milli teknoloji üretiminde de önemli bir yere sahip olacak. Ülkemizin ilk Akıllı Şehir ve Mobilite Uygulama Test Merkezi'ne burası ev sahipliği yapacak." dedi.

Varank, Esenler'de, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleşen Temel Atma ve Akıllı Şehir Esenler İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün tarihi bir törene imza attıklarını söyledi.

Esenler'de belediyeye devredilen 8,7 milyon metrekare alanda sıfırdan yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını ve örnek bir akıllı şehir hayata geçirdiklerini dile getiren Varank, bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla 5 yıl boyunca iş birliği içinde çalışacağını anlattı.

Varank, imzalayacakları protokolle Esenler'de insanın hayatını kolaylaştıracak birçok teknolojik yeniliğe imza atacaklarını ve ekonomik katma değer oluşturacaklarını kaydederek, AK Parti olarak her zaman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirme ve refahlarını yükseltmenin gayretinde olduklarını bildirdi.

Bugün temelini attıkları projenin, kentleşme alanında yeni vizyon göstermesi açısından oldukça kıymetli ve heyecan verici olduğunu olduğunu aktaran Varank, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın açıkladığı yerel seçim manifestosunda kentsel tasarımın özel önem taşıdığından bahsetti.

Varank, şehirleri fiziksel olarak dönüştürürken her şehrin asli karakterini daha da güçlendirmeyi merkeze koyduklarına değinerek, fiziksel dönüşümün tek başına gerçekleşmeyeceğini, kentlerin kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümünün de buna eşlik edeceğini söyledi.

Bu süreç boyunca teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanacaklarını ve akıllı şehirlerle yeni ufuklar açacaklarını dile getiren Varank, "Bunları yaparken de milli teknolojileri, milli çözümleri teşvik edecek ve vatandaşımızın emrine sunacağız. İşte bu bahsettiğim vizyon, ülkemizde ilk olarak Esenler'de uygulama alanı bulacak ve bundan sonrası için herkese ilham kaynağı olacak." diye konuştu.

"Esenler milli teknoloji üretiminde önemli bir yere sahip olacak"

Varank, bugün temeli atılan projede her şeyden önce doğayı yormayan, çevreci bir yaşamın hakim olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizde yenilenebilir akıllı enerji kaynakları sayesinde, bireysel ve ortak elektrik üretimi yapılabilecek. Yaygın ve entegre güvenlik sistemleriyle, okullar, sokaklar ve parklar çok daha güvenli olacak. Otonom araçlar ve akıllı mobiliteyle etkin bir ulaşım mümkün hale gelecek. Kavşaklar, aydınlatmalar, sulama sistemleri ve atık yönetimi gibi uygulamalar akıllı sistemler üzerinden çalışacak, böylece kaynaklar daha verimli kullanılacak. Altyapı ve üstyapı sistemlerini sensörlerle donatacağız. Bu sayede arıza ve aksaklıklar anlık olarak bildirilecek, hizmetler kesintisiz sürecek."

Varank, Esenler'in Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, yerli ve milli teknoloji üretiminde de önemli bir yere sahip olacağını kaydederek, ülkenin ilk Akıllı Şehir ve Mobilite Uygulama Test Merkezi'ne burasının ev sahipliği yapacağını vurguladı.

Avrupa'daki elektrikli ve otonom araçların en son uygulamalarının burada gerçek bir şehir ortamında denenebileceğini aktaran Varank, Esenler'de kuracakları teknoparkın, bilişim, yazılım ve akıllı şehircilik teknolojilerinin geliştirilip üretildiği bir merkez olacağını bildirdi.

"2019 ve 2020'de 'akıllı şehirler' temalı çağrılarımız olacak"

Varank, akıllı şehirdeki Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve bilim merkezleri sayesinde öğrencilerin teknoloji alanında hayal kurmasını ve somut projeler üretmesini teşvik edeceklerini söyledi.

Aslında Esenler'den tüm Türkiye'ye yayılacak bir teknoloji dalgasından bahsettiklerini kaydeden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben bütün samimiyetimle şuna inanıyorum; Bu proje ülke genelinde bir rol model olarak takip edilecek, hatta ülke sınırlarını da aşacak. Gururla ifade edebilirim ki ortaya koyduğumuz iddialı vizyon şimdiden dikkatleri çekmeye başladı. Projeyi anlattığım bütün uluslararası global firmalar heyecanlarını, iştiyaklarını dile getirdiler."

Varank, Esenler'de bir bilişim şehri, akıllı şehir kurduklarını belirterek, "Ama daha da önemlisi, bu şehirde kullanılacak teknolojileri biz geliştirelim, biz üretelim istiyoruz. Bakanlığım bunun için üstün bir gayret gösteriyor, göstermeye de devam edecek." dedi.

TÜBİTAK'ın, şimdiye kadar "akıllı şehirler" alanında 103 milyon liralık bütçeye sahip 20 farklı projeyi desteklediğini aktaran Varank, bu yıl ve 2020'de "akıllı şehirler" temalı çağrılarının olacağını söyledi.

Enerji verimliliği, dijitalleşme, elektrikli ve otonom araçlar, atık yönetimi gibi konularda destekler tasarlayacaklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Maddi desteklerin yanı sıra, teknoloji ekosistemini de güçlendiriyoruz. Başarının sırrı teknolojiyi geliştirip, bunu ürüne dönüştürebilmekte. İşte biz de bu noktada fikirden ürüne kadar tüm süreçleri destekliyor, yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını arzu ediyoruz. Teknoparklar, Ar-Ge ve tasarım merkezleri bu gibi işletmelere ev sahipliği yapıyor. Ben bu altyapılardan ve Esenler'de kuracağımız bilişim şehrinden çok umutluyum. Büyük başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız."

"Esenler, AK Parti belediyeciliğinin güzel örneklerinden"

Varank, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Esenler Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik Göksu'nun ilçeyi yeniden ihya ettiğini belirterek, burada AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneğinin yaşandığını söyledi.

Kamu hizmet binalarının bile olmadığı Esenler'in tüm hizmetlerin merkezi haline geldiğini dile getiren Varank, kadınlar ve çocuklar için örnek projelerin hayata geçtiğini aktardı.

Varank, AK Parti ve Göksu tarafından ilçeye yapılan hizmetlerden bahsederek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da İstanbul'daki ve Türkiye'deki birçok büyük projede imzasının bulunduğunu anlattı.

Göksu ve Yıldırım'a destek isteyen Varank, 31 Mart'ın Esenler ve İstanbul için yeni bir hizmet dönemine vesile olması temennisinde bulundu.

Bakan Varank'a konuşması sonrası günün anısına Başkan Tevfik Göksu tarafından el yazması hat tablosu hediye edildi.

Kaynak: AA