Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Seracılığa Sunduğumuz İmkanlar, Sadece Yatırım...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Seracılığa sunduğumuz imkanlar, sadece yatırım teşvikleriyle sınırlı değil. KOSGEB dün yeni bir çağrıya çıktı. Akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başladık. Bu teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca, üretim sürecini dijitalleştirmek isteyenleri de teşvik edeceğiz. Akıllı dijital teknolojilerin seracılıkta da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını istiyoruz."

Kaynak: AA