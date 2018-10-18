Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Açılışını yaptığımız GETHAM projesi Gaziantep ve bölge illerinin AR-GE inavasyon ve tasarım merkezi olmasına hizmet edecek"

-" İmalat alt yapısını geliştirmek için kurduğumuz tesislerden 2 bin 300 kobimiz faydalandı. 288 yeni işletmenin de kurulmasına vesile olduk"

Bakan Varank:"Ülkemizin ilk bölgesel nitelikli girişim sermayesi fonunu kurduk"

" 8 ilimizde 78 milyon Euroluk yatırımla ortak kullanım atölyeleri kurduk"

GAZİANTEP(İHA)- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)'ın açılışında konuştu.