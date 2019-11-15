Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Manisalı sanayicilerle buluştu

15.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 15.11.2019 18:28

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2020'den itibaren yüzde 5'in üzerinde büyümeyi üst üste yeniden yakalamayı başaracağını ifade etti.

Manisa'da düzenlenen "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Kacır, yaptığı sunumda, Manisalı sanayicilere bakanlık tarafından verilen destek ve programlar ile yeni teknolojik hamleler hakkında bilgi verdi.

Kacır, Türkiye'nin Avrupa'daki pek çok ülkeden ortalama 15 yaş daha genç nüfusuyla bölgenin en dinamik ve demografik özelliğine sahip ülkesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada teknoloji ve dijitalleşmeyi gençler sürüklüyor. Gençler pek çok alandaki yeniliklere imza atıyor. Genç insanların kurduğu şirketler çok kıdemli rakiplerini hızla geride bırakmayı başarıyor. Dolayısıyla bu dönüşüme gençler liderlik yapıyor. Biz de önümüzdeki dönem içerisinde geliştirdiğimiz bütün politikalarda atacağımız adımlarda bu genç ve dinamik nüfusumuzun en büyük kuvvetimiz olduğuna inanıyoruz."

Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 13'ncü ülkesi konumuna yükseldiğini, adım adım yükselmeye devam edeceklerini dile getiren Kacır, büyümede de ülke olarak son 15 yılda iyi bir performans yakalandığına işaret etti.

Kacır, "Şimdi bir iki yıldır bu büyüme ivmemizi kaybetmiş olsak da inşallah 2020'den itibaren hem bir parçası hem de şahidi olacağız, yüzde 5'in üzerinde bir büyümeyi üst üste yeniden yakalamayı başaracağız." diye konuştu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de yerli ve milli teknolojinin önemine dikkati çekerek, Afrin ve Barış Pınarı operasyonlarında yerli teknolojinin kıymetini bir kez daha anladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA