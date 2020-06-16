Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, pandemi sürecinde özellikle maske üretiminde büyük çalışma yapıldığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: 5 bin yerli solunum cihazı ürettik
16.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:55

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, pandemi sürecinde özellikle maske üretiminde büyük çalışma yapıldığını belirtti. Büyükdede, "Pandemi çıkmaya başlamadan önce piyasaya maske veren 20-25 firmamız varken, bugün binlerle ifade edilen maske üreticisi ülke haline geldik" dedi. Büyükdede, yerli solunum cihazında ise 5 bin üretim hedefine ulaşıldığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kara yoluyla Eskişehir'e geldi. Bakan Yardımcısı Büyükdede, Eskişehir Sanayi Odası'na geçerek, sanayicilerle buluştu. Büyükdede, ESO Meclis Salonu'ndaki istişare toplantısında, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan kentteki sanayi faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Toplantı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Büyükdede, maske ve yerli solunum cihazı üretiminde büyük aşama katedildiğini kaydetti. Büyükdede, "Bizim solunum cihazlarında paydaşlarla beraber şu anda eriştiğimiz nokta o zaman bir hedef konulmuştu; 5 bin solunum cihazına en kısa zamanda ulaşılması, diye. Şimdi 5 bin cihaza ulaşılmış durumda. Bildiğim kadarıyla Brezilya'ya ciddi boyutta ihracatımız da oldu. Buna benzer ihracat yapılan ülkeler ve hibe yapılan ülkelerimiz de oldu. Ama hem paydaşların hem de bakanlığımızın destekleriyle yapılmış olan bu üretim, şu anda koyduğumuz hedef olan 5 bin adede erişilmiş durumda" diye konuştu. 

'MASKE ÜRETİMİNDE ÇİN İLE REKABET EDİYORUZ'Pandemi döneminde Türkiye'nin solunum cihazının yanı sıra maske üretiminde Çin ile rekabet edecek duruma geldiğini anlatan Büyükdede, şunları söyledi: "Hem TÜBİTAK olarak hem diğer kurumlarımız hem özel sektör hem kamu sektörü olarak sadece solunum cihazında değil, şu anda özellikle ASELSAN birçok sağlık cihazını üretmeye devam ediyor, geliştirmeye devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye, bu dönemde dünyanın en büyük maske üretim merkezlerinden biri haline geldi. O kadar çabuk bir harekat uygulandı ki bizim bu pandemi çıkmaya başlamadan önce piyasaya maske veren 20-25 tane firmamız varken, bugün binlerle ifade edilen bir maske üreticisi ülke haline geldik. Bu da Türkiye sanayicinin, Türkiye insanının flexible (esnek) yapısından gelen ve hemen ayak uydurabilen bir yapıda olmasının getirdiği bir sonuç. Çin ile rekabet edebilecek bir şekilde maske makineleri üretebilen makinecilerimiz de oluşmuş oldu bu vesileyle."

Türkiye'nin doğan ihtiyaçlar noktasında hemen üretime geçen ülke olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Büyükdede, "Yani Türkiye, ihtiyaç duyulan noktada ne gerekiyorsa anında bunu üretebilecek esnekliği gösterebilecek bir sanayici altyapısına sahip. Dünyadaki diğer ülkeler aynı esnekliği gerçekleştiremediler. Belki bunu Türkiye'nin endüstrisinin bir gücü olarak görmek lazım" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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