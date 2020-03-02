Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik'te incelemelerde bulundu
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik'te incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Osmaneli ilçesini ziyaret etti.

02.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:12
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik'te incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ilçesini ziyaret etti.

önünde Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından karşılanan Büyükdede, toplantı salonunda Bakanlık nezdinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükdede, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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