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Eskişehir, Tatar, Ekonomi

Sanayi ve maden atıklarını çini ve seramiğe dönüştürüyorlar

Eskişehir'de bir firma, sanayi ve maden atıklarını belirli oranlarda farklı ham maddelerle karıştırdıktan sonra restorasyon çalışmaları, oteller, kültür merkezleri, restoranlar ve konutlarda kullanılmak üzere seramik, çini ve kaplama tuğlaya dönüştürüyor.

23.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:28
Sanayi ve maden atıklarını çini ve seramiğe dönüştürüyorlar

Eskişehir'de bir firma, sanayi ve maden atıklarını belirli oranlarda farklı ham maddelerle karıştırdıktan sonra restorasyon çalışmaları, oteller, kültür merkezleri, restoranlar ve konutlarda kullanılmak üzere seramik, çini ve kaplama tuğlaya dönüştürüyor.

Kent merkezindeki Baksan Sanayi Sitesi'nde girişimci İlknur Tatar tarafından 2013 yılında kurulan İlksem firması, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) aldığı destekle çeşitli sanayi ve maden atıklarından çini, seramik ve kaplama tuğla üretmeye başladı.

Vitrifiye firmalarının atıkları, kiremit ve tuğla kırıkları, cam tozları, bor ve perlit atıkları fabrikalardan alınarak, maden mühendisi Tatar'ın ham maddelerden yaptığı özel karışıma ekleniyor.

Yüzde 30 ila yüzde 100 arasında oranlarda karıştırılan atıklar, restorasyonlarda, kültür merkezlerinde, restoranlarda, otellerde ve pek çok yapıda kullanılmak üzere seramik, çini ve kaplama tuğla halini alıyor.

"Geri dönüşüm hiç bu kadar estetik olmamıştı"

Şirket müdürü İlknur Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tekno girişim sermayesi desteği kapsamında 2013 yılında kurulduğunu belirterek, Ar-Ge, teknik seramik membranlar ve geleneksel seramikler üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

BEBKA'dan aldığı 400 bin liralık destekle farklı seramik ve maden atıklarından kaplama tuğla üretimine başladıklarını ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"BEBKA'nın desteğiyle Ar-Ge çalışmalarını ticarileştirmiş olduk. Yıllık 60 ton atığı dönüştürüyoruz. Bunu 120 tona çıkartmak istiyoruz. Tuğla dışında atıklardan seramikler de üretiyoruz. Restorasyon projelerinde de maden ve seramik endüstrisi atıklarından elde ettiğimiz tuğla ve seramikleri kullanıyoruz. Her ürünümüzde atık malzemeleri yüzde 30 ila yüzde 100 arasında oranlarda kullanıyoruz. Bunlar, diğer ham maddelerle karıştırdıktan sonra seramik, kaplama tuğla ve çinilerimiz ortaya çıkıyor. Hepsinin reçetesi ayrı. Türkiye'de restorasyonda kullanılan geçmiş dönem çinilerinin orijinaline uygun imalatını gerçekleştirdik. Bu alanda çok güçlüyüz. Amasya'daki Sultan 2. Bayezid Camisi'nin çiniden yapılmış erken dönem Osmanlı panolarını restore ettik. Daha sonra da Amasya'da Torumtay Türbesi'ne ait kümbetin restorasyonunu için çini imal ediyoruz."

Tatar, ürünlerinin tamamen butik olduğunun altını çizerek, farklı ürünler görmek isteyenler için tasarımlar yaptıklarını bildirdi.

Müşterilerinin hayallerine göre bile üretim yapabildiklerini anlatan Tatar, "Geri dönüşüm hiç bu kadar estetik olmamıştı. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında ürettiğimiz modüler seramik ve tuğlalara ısı ile ses yalıtımı gibi teknik özellikler eklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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