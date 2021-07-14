Sanayi üretiminde yerli hammaddenin önemi
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Sanayi üretiminde yerli hammaddenin önemi

Sanayi üretiminde yerli hammaddenin önemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayide yaşanan ham madde sorununa değinen Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, işbirliğinin ve yerli hammaddenin önemine değindi.

Sanayide yaşanan ham madde sorununa değinen Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, işbirliğinin ve yerli hammaddenin önemine değindi.

Sanayide kullanılan hammaddenin büyük bir kısmının ithal edilmesi nedeniyle artan maliyetlerin sanayi esnafını ekonomik anlamda zorlamaya başladığını ifade eden ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, bazı konularda düzenlenme yapılmasını belirtti. Yine bir takım belirsizliklerden söz eden Başkan Seyhan işbirliğinin önemine değinerek, yerli hammadde kullanılması gerektiğini ifade etti. ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan konuyla alakalı, "Son dönemde yurtdışına bağımlı olduğumuz hammaddenin gerek maliyetindeki artış, gerek döviz kuru endeksli artışı üreticiyi ciddi anlamda zorlamaya başladı. Üstelik sanayici, tüm bu sıkıntılara rağmen yurt dışından temin etmeye çalıştığı hammaddeye ulaşmakta da sorun yaşamaya başladı. Hammadde fiyatlarının döviz bazında artması dışında, ülkeye girişi yani millileştirilmesi, yurtdışı/yurtiçi nakliyesi, mevcut gümrük fiyatlarındaki artış ve ilave gümrük vergilerinin düzenlenmemesi, devam ettirilmesi üretim maliyetini sürekli güncelleme zorunluluğu doğuruyor. Bu belirsizlik hem üreticiyi hem de müşteriyi rahatsız ediyor. Ülke genelinde, işlenmek üzere ithal edilen hammadde için sektörler bazında bir çıkış yolu bulmak, envanter oluşturup acilen yerli hammaddeye geçiş için çözüm yolu veya haritası belirlemeliyiz. ESMİAD olarak tüm imalat sektöründeki üretici üyelerimizle konuyla alakalı çalışmalara başladık. Diğer iş odaları ve onlara bağlı sektörler de kendi çalışmalarını acilen yapmalı. Ortak bir veri tabanı oluşturup gelişmeleri paylaşmalı ve işbirliği sağlamalı. Yüzde 100 yerli ve milli üretim, ancak yüzde yüz yerli hammaddeyle geçekleşebilir ve ülke kalkınması da sanayiyle olur" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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