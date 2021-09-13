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Toplam ciro yıllık yüzde 45,1 arttı

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Toplam ciro yıllık yüzde 45,1 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 45,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 45,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı temmuz ayı endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2021 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 45,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,9, inşaat ciro endeksi yüzde 26,5, ticaret ciro endeksi yüzde 33,8, hizmet ciro endeksi yüzde 77,2 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 1,9 AZALDI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında aylık yüzde 1,9 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Temmuz ayında aylık inşaat ciro endeksi yüzde 2,8, hizmet ciro endeksi yüzde 4,3 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,8, ticaret ciro endeksi yüzde 4,2 azaldı.

(İHA)

Toplam ciro yıllık yüzde 45,1 arttı

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