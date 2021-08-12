Sanayi üretimi yıllık yüzde 23,9 arttı
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Sanayi üretimi yıllık yüzde 23,9 arttı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 23,9 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pandemi döneminde sanayi üretimi Türkiye'de yıllık bazda yüzde 23,9 arttı.

Pandemi döneminde sanayi üretimi Türkiye'de yıllık bazda yüzde 23,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayı sanayi üretim endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 23,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13,9 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,3 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 41,1 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,6 arttı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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