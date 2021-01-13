Sanayi üretimi verilerinin yansımaları

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kasım ayı sanayi üretimi endeksi verilerini değerlendirirken, aralık ayında da artışın devam edeceğini düşündüklerini, son çeyrek ekonomik büyüme oranlarına sanayiden güçlü katkı geleceğini gördüklerini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 11 yükseldiğini hatırlattı.

Sanayi üretiminde özellikle yıllık bazda yaşanan güçlü artışı çok değerli bulduklarını vurgulayan Zeytinoğlu, "Bu artışa yüzde 11,6 ile imalat sanayisinden güçlü bir katkı gelmesini de çok önemsiyoruz. Aralık ayında da sanayi üretimindeki artışın devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, son çeyrek ekonomik büyüme oranlarına sanayiden güçlü katkı geleceğini gördüklerini belirtti.

Sektörel bazda üretim performanslarına değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Alt kalemlere baktığımızda, yıllık en yüksek artışın yüzde 22,2 ile dayanıklı tüketim mallarında olduğunu görüyoruz. Bunun otomotiv sektöründeki talep artışlarının yansıması olduğunu düşünüyoruz. Ara malı üretiminde yüzde 13,1 ve sermaye malı üretiminde yüzde 12,4 artışlar olmasını geleceğe yönelik yatırımların ve önümüzdeki dönemde büyümenin devam edeceğinin işaretleri olarak değerlendiriyoruz."

Zeytinoğlu, orta yüksek teknoloji ürünlerdeki yıllık yüzde 15,8'lik ve yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 13,8'lik artışların da dikkat çekici ve önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay