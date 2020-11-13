Sanayi üretimi verilerilerinin yansımaları
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Sanayi üretimi verilerilerinin yansımaları

13.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:06
Sanayi üretimi verilerilerinin yansımaları

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin yıllık bazda gerçekleşen yüzde 8,1'lik artışı geçmiş yıllardaki potansiyelin yakalanması açısından çok değerli bulduklarını bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin yıllık bazda gerçekleşen yüzde 8,1'lik artışı geçmiş yıllardaki potansiyelin yakalanması açısından çok değerli bulduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Eylülde de devam eden üretimdeki artışı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Zeytinoğlu, sanayi üretiminin eylülde aylık yüzde 1,7 yıllık yüzde 8,1 arttığını belirtti.

"Üretimdeki artış ekimde de devam edecek"

Zeytinoğlu, yıllık gerçekleşen yüzde 8,1'lik artışı, geçmiş yılların potansiyelinin yakalanması açısından çok değerli bulduklarını aktararak, "Hazirandan itibaren pozitife geçen sanayi üretiminin, pandeminin ilk aylarında üretimde yaşanan daralmaları yavaş yavaş telafi edeceğini düşünüyoruz. Üretimdeki artışın, ekim ayında da devam edeceğini bekliyoruz. Ekimde 17,3 milyar dolar olarak gerçekleştirdiğimiz rekor ihracat ve kapasite kullanım oranlarındaki artışların devam etmesi buna işaret." ifadesini kullandı.

Alt kalemlere bakıldığında yıllık en yüksek artışın yüzde 16,2 ile dayanıklı tüketim mallarında olduğunun görüldüğüne işaret eden Zeytinoğlu, "Bunun otomotiv sektöründeki talep artışından kaynaklandığını düşünüyoruz. İmalat sanayi sektöründe yıllık yüzde 8,5 ara malı üretiminde yıllık yüzde 10,9 sermaye malı üretiminde yıllık yüzde 10,4 orta yüksek teknoloji ürün üretimindeki yüzde 13,8'lik artışlar var. Bu kalemlerdeki artışları olumlu buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık yüzde 11,2'lik gerilemenin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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