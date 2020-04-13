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Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi

Sanayi üretimi şubatta arttı

Sanayi üretimi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 7,5 arttı.

13.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:19
Sanayi üretimi şubatta arttı

Sanayi üretimi 2020 şubat döneminde yıllık yüzde 7,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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