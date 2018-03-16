Sanayi Üretimi Rakamları

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi ocak ayı verilerini değerlendirdi.

Konukoğlu, sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttığını belirterek, "2017 yılında ekonomide yaşanan güçlü alt yapının etkisi, 2018 yılında da görülüyor. Sanayi üretiminde gözlenen güçlü ivme, 2018 yılı büyüme beklentilerini doğruluyor" dedi. Bu verileri önümüzdeki günlerde yapılacak yeni yatırım adımlarının habercisi olarak tanımlayan Konukoğlu, ülkemizde üretim, ihracat ve istihdamın birbiri ile dengeli bir şekilde artış sağladığını, bu artışın, ekonomiyi olumlu yönde etkileyerek reel sektörün emin adımlarla yoluna devam edeceğinin göstergesi olduğuna vurgu yaptı. Konukoğlu, sanayi üretiminin bir ülkenin kalkınmasının ve büyümesinin en önemli göstergesi olduğuna dikkat çekerek, "Sanayi, diğer tüm sektörlerin büyümesini tetiklemekte olup aynı zamanda ekonominin sağlıklı ve dengeli gelişmesinin lokomotifidir. Sanayileşmenin yıldız kenti Gaziantep ve ülkemizde üretim, ihracat ve istihdama katkı sağlayan sanayici ve iş adamlarına teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP