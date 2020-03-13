Sanayi üretimi ocakta yüzde 7,9 arttı Sanayi üretimi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 7,9 arttı.

Sanayi üretimi 2020 ocak döneminde yıllık yüzde 7,9 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı.



Sanayi üretimi aylık yüzde 0,2 azaldı



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA