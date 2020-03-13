Sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7,9 arttı Sanayi üretim endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 arttı.

Sanayi üretim endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta 2019'un aynı ayına göre yüzde 7,9, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 7,8 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 yükseldi.

Sanayi üretiminde aylık değişimler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Söz konusu ayda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 artış kaydetti.

AA Finans'ın 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta yıllık yüzde 8,5 artmasını bekliyordu.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık ortalama 2017 3,5 4 6,5 8,7 5,3 6,9 14,8 9,6 14,5 8,8 9,9 13,9 9 2018 11,7 9,5 7,4 5,7 5,9 2,2 5,2 1,3 -3,5 -6,2 -7 -9,9 1,3 2019 -7,5 -5 -2 -3,8 -1,5 -3,8 -1,1 -3,8 3,4 3,8 4,9 9 -0,5 2020 7,9

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık ortalama 2017 6,3 0,5 6,4 7,3 6,2 -2,1 29,4 7,8 18,3 11,4 9,9 10,7 9,1 2018 12,5 9,4 6,6 4,3 6,5 2,0 7,5 -11,3 3,8 -4,8 -7,0 -9,9 1,1 2019 -7,5 -5 -4,6 -1,2 -0,1 -9,5 -0,4 -1,7 4,1 2,8 4,1 9,9 -0,6 2020 7,8

Kaynak: AA