Sanayi Üretimi Mart'ta Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi Mart ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi Mart'ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6, bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 arttı.

SEKTÖRE GÖRE ARTIŞLAR

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 0,2

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 0,2 arttı

2018 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.